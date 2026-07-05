В Татарстане лом черных металлов подорожал до 19,5 тысяч рублей за тонну

Цены на лом черных металлов в Татарстане в конце июня выросли примерно на 5% и достигли 19,5 тыс. руб. за тонну без учета доставки. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выросли цены на лом черных металлов

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ В Татарстане выросли цены на лом черных металлов

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Рост произошел на фоне общего подорожания на российском рынке — средняя стоимость лома по России за последнюю неделю июня выросла до 18,25 тыс. руб. за тонну, обновив максимум за последний год. Относительно аналогичного периода 2025 года лом подорожал на 13%.

Отмечается, что рост цен обусловлен закупочной политикой металлургов, которые приобретают сырье скачкообразно, тогда как рынок не успевает адаптироваться под новые условия. Активизация спроса началась в апреле, а в мае к закупкам вернулся ММК, не выходивший на свободный рынок с октября 2025 года.

Участники рынка не верят в долгосрочное восстановление цен и ожидают коррекции уже к концу третьего квартала.

Анар Зейналов