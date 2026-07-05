Главные новости за 29 июня – 5 июля. Кавказ

Предприятия легкой промышленности Ставропольского края за январь-ноябрь 2025 года отгрузили продукции на 6,18 млрд руб., при этом наиболее существенное снижение зафиксировано в производстве одежды. Объем отгруженной продукции в этом сегменте составил 2,25 млрд руб., или 62,3% к аналогичному периоду прошлого года.

На границе Дагестана и Азербайджана зафиксировали исторический максимум грузопотока. Ключевой автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр за январь–июнь 2026 года обработал свыше 2 млн т грузов. Относительно первого полугодия 2025 года объем перемещенных товаров увеличился на 14,5%.

По состоянию на 1 июля 2026 года Ставропольский край располагает 19 подписанными соглашениями о комплексном развитии территорий. Площадь охваченных участков составляет 175 гектаров, а суммарный объем планируемого жилищного фонда превысит 1 млн квадратных метров.

Бензин АИ-95 на Ставрополье пробил отметку 75 рублей к началу июля. Согласно данным Северо-Кавказстата, средняя стоимость автомобильного бензина в регионе за отчетную неделю составила 72,96 руб. за литр — на 84 коп. больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо прибавило 35 коп. и достигло отметки 79,7 руб. за литр.

За первые шесть месяцев 2026 года объем перевалок через морской порт Махачкала достиг 2,1 млн т, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала 2026 года прокуратура Ставропольского края выявила свыше 250 нарушений в сфере использования государственной и муниципальной собственности.

В Дагестане индекс промышленного производства с января по май 2026 года вырос на 3,6%. Наибольший вклад в рост внес сектор электроэнергии и газа (+18,3%). В добыче полезных ископаемых показатель составил +11,2%, в обрабатывающих производствах — +1,3%.