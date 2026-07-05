Главные новости за 29 июня – 5 июля. Ростов-на-Дону и область

Валовой региональный продукт (ВРП) Ростовской области по итогам 2025 года, по предварительным данным, составил 3,216 трлн руб. в основных ценах. В сопоставимых ценах показатель оказался на уровне 96,6% к предыдущему году, что означает снижение экономики на 3,4%.

Прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам 2025 года составила 186,98 млрд руб. В действующих ценах это 64,5% от уровня предыдущего года, то есть показатель снизился примерно на 35,5%.

Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в Ростовской области по итогам 2025 года сократился почти на 5%. Объем внебюджетных инвестиций составил 561,8 млрд руб.

На ростовских АЗС зафиксирован рост стоимости топлива: с июня 2025 по июнь 2026 года цены на основные марки бензина поднялись в среднем на 20%, тогда как на отдельных АЗС стоимость литра уже превышает 100 рублей, а в некоторых случаях достигает 140 руб.

В Зерноградском районном суде Ростовской области 3 июня начались прения по делу бывшей главы администрации Зернограда Ирины Полищук. Прокурор в прениях потребовал признать госпожу Полищук виновной в превышении должностных полномочий и служебном подлоге и назначить ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Председатель Ростовского областного суда инициировал вопрос о проведении органами судейского сообщества региона совместной проверки в отношении судьи Шахтинского городского суда Ильи Полтавцева.

В Ростовской области в 2027 году запустят первое российское производство противоградовой сетки для АПК. Инвестпроект стоимостью 276 млн руб. реализует ООО «Каменскхимволокно».

В Верхнедонском районе Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Мера была принята в связи с возникновением опасного метеорологического явления (почвенной засухи) и гибелью сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров.