В КБР более 423 млн рублей направили на новую меру господдержки семей

В Кабардино-Балкарии с начала действия программы господдержки семей одобрили более 12,8 тыс. заявлений. На финансирование выплаты направили более 423 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ежегодная выплата подразумевает возврат части уплаченного НДФЛ для семей с двумя и более детьми. Претендовать на поддержку могут семьи, воспитывающие двух и более детей до 18 лет, а также до 23 лет — если ребенок обучается на очной форме.

Константин Соловьев