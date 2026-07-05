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В КБР более 423 млн рублей направили на новую меру господдержки семей

В Кабардино-Балкарии с начала действия программы господдержки семей одобрили более 12,8 тыс. заявлений. На финансирование выплаты направили более 423 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ежегодная выплата подразумевает возврат части уплаченного НДФЛ для семей с двумя и более детьми. Претендовать на поддержку могут семьи, воспитывающие двух и более детей до 18 лет, а также до 23 лет — если ребенок обучается на очной форме.

Константин Соловьев

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