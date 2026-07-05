Бронирование отелей в Анапе после открытия пляжей выросло на 35%

После восстановления и открытия пляжей в Анапе уровень бронирования средств размещения в летний период вырос на 35%. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Всего в Анапе работает 1,4 тыс. средств размещения. Сейчас они загружены на 71%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В региональном оперштабе отметили, что в Анапе для отдыхающих доступны 75 пляжей. Еще 11 проходят экспертизу для получения разрешительных документов. Это территории, где отсыпан новый слой песка толщиной не менее 50 см.

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Из-за этого в воду попали 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В прошлом месяце в Анапе впервые после крушения танкеров открыли пляжный сезон. Глава города-курорта Светлана Маслова сообщала об открытии береговой полосы протяженностью 1 км в селе Витязево, а также территории длиной 3,5 км в центре города.

Дмитрий Холодный