5 июля топливо в Крыму поступило в продажу на 112 АЗС

5 июля продажа топлива в Крыму будет осуществляться на 112 автозаправочных станциях (АЗС), реестр которых размещен на сайте регионального министерства топлива и энергетики. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Воронкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Воронкин отметил, что реестр АЗС, на которых производится отпуск топлива, также размещен в социальных сетях. «Прошу доверять только проверенным источникам»,— добавил он.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Крым стал первым регионом, в котором наблюдался дефицит бензина,— поставки топлива на полуостров задерживались из-за ударов Вооруженных сил Украины по трассе «Новороссия». 29 июня Владимир Путин пообещал, что Крым будет обеспечен необходимым объемом топлива.

Дмитрий Холодный