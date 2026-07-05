5 июля топливо в Крыму поступило в продажу на 112 АЗС
5 июля продажа топлива в Крыму будет осуществляться на 112 автозаправочных станциях (АЗС), реестр которых размещен на сайте регионального министерства топлива и энергетики. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Воронкин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Воронкин отметил, что реестр АЗС, на которых производится отпуск топлива, также размещен в социальных сетях. «Прошу доверять только проверенным источникам»,— добавил он.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Крым стал первым регионом, в котором наблюдался дефицит бензина,— поставки топлива на полуостров задерживались из-за ударов Вооруженных сил Украины по трассе «Новороссия». 29 июня Владимир Путин пообещал, что Крым будет обеспечен необходимым объемом топлива.