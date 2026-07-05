Технологический сбой оставил без света центральную часть Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в 14:15 произошло технологическое нарушение в сети, которое привело к частичному отключению электричества в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Без света остались потребители на улице Суворова, улице Большой Садовой, Университетском переулке и Кировском проспекте. Отмечается, что ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет два часа.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что утром авария на сетях привела к отключению электроэнергии на проспектах Буденновском, Ворошиловском, Соколова и Чехова, а также на улицах Варфоломеева, Города Волос, Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской и Текучева.

Константин Соловьев