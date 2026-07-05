Опасность БПЛА объявили в Саратовской области

Угрозу атаки беспилотников объявили в Саратовской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан просят не паниковать. Отойдите от окон. Перекройте, газ, воду и выключите свет. Пройдите в помещение с несущими сплошными стенами. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание, укройтесь в подземном переходе или паркинге. Избегайте открытых участков.

Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко