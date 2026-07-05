Опасность БПЛА объявили в Саратовской области
Угрозу атаки беспилотников объявили в Саратовской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
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Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.