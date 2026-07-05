Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области

Беспилотная опасность действует в Пензенской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.

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Гражданам рекомендуется отойти от окон, перекрыть газ, воду и выключить свет. Пройдите в помещение с капитальными стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, не выходите на открытые участки. Пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя сигнала.

Губернатор Олег Мельниченко призывает жителей сохранять спокойствие. Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко