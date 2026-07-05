Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области
Беспилотная опасность действует в Пензенской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.
Фото: Сгенерировано ИИ
Гражданам рекомендуется отойти от окон, перекрыть газ, воду и выключить свет. Пройдите в помещение с капитальными стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, не выходите на открытые участки. Пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя сигнала.
Губернатор Олег Мельниченко призывает жителей сохранять спокойствие. Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.