КПРФ сдала документы в ЦИК, саратовскую группу возглавила Ольга Алимова

КПРФ передала документы на регистрацию в ЦИК. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Госдумы Ольга Алимова. Решение по заверению списков будет принято до 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Госпожа Алимова представляет Саратовскую область. Она возглавляет региональную группу № 24, объединяющую Саратовскую и Калининградскую области, и баллотируется по 167-му Энгельсскому одномандатному округу.

На 164-м, 165-м и 166-м округах выдвинуты Денис Буланов, Александр Анидалов и Владимир Есипов. В федеральной части списка в первой тройке Геннадий Зюганов, Валентин Коновалов и Юрий Афонин.

Нина Шевченко