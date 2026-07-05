На Кубани разработают новую систему учета экспорта

В Краснодарском крае разработают новую систему учета экспорта, которая позволит повысить прозрачность внешнеэкономической деятельности, эффективнее распределять меры господдержки и точнее прогнозировать экспортное развитие региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Экспорт — кровеносная система регионального бизнеса. Однако эффективное управление невозможно без точного инструмента. Актуальная информация о деятельности каждого экспортера — тот самый компас, который позволит нам перейти от фиксации цифр к реальному влиянию на результат: помогать компаниям расти, снимать барьеры и управлять экономическими потоками»,— цитирует пресс-служба руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Юлию Приходько.

Вице-губернатор Александр Руппель рассказал, что по итогам 2025 года внешнеторговый оборот региона вырос на 10,6%, общий объем экспорта — на 20,5%, несырьевой неэнергетический экспорт — на 20,3%. «Рост показателей — прямое следствие постепенной диверсификации экспорта региона. Сегодня мы можем говорить и о растущей самодостаточности региональной экономики — за прошлый год импорт сократился на 5,9%»,— отметил чиновник.

В прошлом году Краснодарский край торговал со 172 странами и поставлял товары в 139 государств. В Китай регион экспортирует мясо, овощи и масличные, в Египет — изделия из черных металлов и злаки, в Турцию, Индию и Азербайджан — жиры, масла животного и растительного происхождения, сахар и удобрения. В Казахстан налажены поставки молочной продукции, кондитерских изделий и химии, в Беларусь — фруктов, орехов, злаков, пластмассовых изделий, бумаги, электромашин и оборудования.

Дмитрий Холодный