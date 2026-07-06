Роспотребнадзор не будет проверять кондиционеры в транспорте Новороссийска

Управление Роспотребнадзора не проверяет работу кондиционеров в общественном транспорте Новороссийска, поскольку действующее законодательство не содержит обязательных требований к их наличию и эксплуатации. Об этом на заседании Общественной палаты города сообщила представитель ведомства Елена Зуб, пишет «Новороссийский рабочий».

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По данным управления транспорта, в 2024 году поступило 72 жалобы на неработающие кондиционеры, за 2025 год — 37. С апреля текущего года специалисты провели 24 рейда по проверке общественного транспорта, однако одномоментно проконтролировать все 500 автобусов и троллейбусов невозможно.

В Общественной палате заявили о намерении обратиться к депутату Госдумы Сергею Алтухову с предложением внести изменения в законодательство, которые позволят установить требования к работе систем кондиционирования в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что количество жалоб на работу общественного транспорта в Новороссийске за первое полугодие 2026 года снизилось почти в восемь раз по сравнению с 2024 годом. В мэрии отмечают, что в последнее время жители практически перестали жаловаться на неработающие терминалы оплаты и реже высказывают претензии к внешнему виду водителей. Кроме того, на ряде маршрутов начали работать автобусы средней вместимости.

Анна Гречко