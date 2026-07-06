В Новороссийске не исключили перенос остановки у нового транспортного кольца

В Новороссийске власти допустили перенос остановки общественного транспорта в районе нового транспортного кольца на проспекте Дзержинского. Об этом сообщили в городском управлении транспорта, комментируя обращения жителей Южного района, пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

После реконструкции проспекта Дзержинского и улицы Мурата Ахеджака остановку, располагавшуюся возле спортивного клуба «Патриот», перенесли за транспортное кольцо. По словам местных жителей, это осложнило доступ к социальным и коммерческим объектам для пассажиров, следующих со стороны Мысхако.

Как пояснил начальник управления транспорта Аркадий Павлов, действующее расположение остановок соответствует проекту реконструкции. При этом он отметил, что возможность переноса остановочного пункта в будущем существует, если такое решение поддержат жители. Сейчас изменить схему нельзя из-за действующих гарантийных обязательств по выполненным строительным работам.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске до сентября 2026 года планируют провести конкурсы на обслуживание трех новых маршрутов общественного транспорта. Речь идет о рейсах №16А (от ул. Кутузовской до ул. Хопшоносова), №43 (от ул. Кутузовской до ул. 8-й Гвардейской через Дворец творчества) и №107 (от станицы Раевской до поселка Верхнебаканского). По словам начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадия Павлова, задержка с их запуском связана с оформлением документов после реорганизации профильного управления.

Анна Гречко