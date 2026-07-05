МЦУ: в Краснодаре работают 48 АЗС

По данным на утро 5 июля в Краснодаре работают 48 автозаправочных станций (АЗС). Это следует из публикации в Telegram-канале городского МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным МЦУ, бензин марки АИ-92 доступен на 33 АЗС, АИ-95 — на 30, АИ-100 — на 7 станциях. Дизельное топливо отпускается на 38 заправках.

Топливо доступно на заправках сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Teboil, Rusoil, «Татнефть», Petrol, расположенных в различных районах города и на выездных трассах.

На ряде АЗС по решению собственников топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 56 АЗС, по данным МЦУ, временно не осуществляют продажу топлива. 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Просим не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей»,— добавили городские власти.

По данным на утро 4 июля в Краснодаре работали 47 АЗС. Власти сообщили, что ситуация на топливном рынке остается под контролем. Принимаются меры по ее стабилизации.

Дмитрий Холодный