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Барабанщик ВИА «Ариэль» пережил инсульт

Заслуженный артист России, барабанщик вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Борис Каплун месяц провел в больнице после обширного геморрагического инсульта. Об этом сообщил его сын Александр Каплун на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

После инсульта у челябинского музыканта отказали правая рука и нога, нарушена речь. Ему пришлось около месяца провести на искусственной вентиляции легких. Александр Каплун хочет перевести отца в реабилитационный центр «Три сестры» в Подмосковье. На данный момент он собирает деньги на переезд родственника и его проживание в медучреждении.

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