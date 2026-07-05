Барабанщик ВИА «Ариэль» пережил инсульт

Заслуженный артист России, барабанщик вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Борис Каплун месяц провел в больнице после обширного геморрагического инсульта. Об этом сообщил его сын Александр Каплун на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

После инсульта у челябинского музыканта отказали правая рука и нога, нарушена речь. Ему пришлось около месяца провести на искусственной вентиляции легких. Александр Каплун хочет перевести отца в реабилитационный центр «Три сестры» в Подмосковье. На данный момент он собирает деньги на переезд родственника и его проживание в медучреждении.