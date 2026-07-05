5 июля в Сочи в штатном режиме работают 46 АЗС

По данным на 5 июля, в Сочи из 58 АЗС в штатном режиме функционируют 46. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации горадминистрации, на работающих станциях курорта в наличии есть бензин всех основных марок: АИ-100, АИ-95, АИ-92, а также дизельное топливо.

Восемь автозаправочных станций компаний «Газпромнефть» и «НТК» отпускают дизтопливо и сжиженный газ. Станции расположены на улицах Урожайная, Батумское шоссе, Декабристов, Калараша, Виноградная, Сухумское шоссе, Кирпичная, а также в поселке Хобза.

Четыре АЗС компаний «Роснефть» и «Лукойл» закрыты на плановый ремонт и ребрендинг. Речь о станциях на улицах Виноградная, Батумское шоссе, Авиационная, а также в поселке Якорная Щель.

В горадминистрации добавили, что на АЗС «Роснефти» ограничение на отпуск топлива в одни руки составляет до 30 л бензина и до 30 л дизеля, на АЗС «Лукойла» — 20 л бензина и 60 л дизеля, на АЗС «Газпромнефти» и «Газпрома» — до 30 л и 60 л соответственно. Отпуск в тару на станциях ограничен. Такие меры связаны с ростом потока туристов на автомобилях, а также искусственным ажиотажем на топливном рынке, пояснили власти.

Кроме того, АЗС приостанавливают работу на время действия сигнала воздушной тревоги. После его окончания станции выдерживают паузу в 15–20 минут и при отсутствии повторного сигнала возобновляют работу.

Власти Сочи сообщили, что в городе имеются необходимые запасы топлива, и призвали автовладельцев не поддаваться ажиотажу и не приобретать горючее сверх необходимой нормы.

Дмитрий Холодный