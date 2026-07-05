В Новороссийске топливо отпускают 11 АЗС

По состоянию на 9:00 (МСК) 5 июля в Новороссийске топливо отпускают 11 автозаправочных станций (АЗС). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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По решению собственников на работающих АЗС введены ограничения: топливо отпускают только в баки с лимитом от 20 до 60 л на один автомобиль. Бензин марки АИ-100 на заправках отсутствует. АИ-95 доступен на пяти АЗС, АИ-92 — на восьми, дизельное топливо — на восьми.

Топливо отпускают АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», Rusoil и «Татнефть», расположенные в поселке Верхнебаканском, селах Кирилловка и Глебовском, станицах Раевской и Натухаевской, на улицах Черноморской, Суворовской, Куникова, Золотая рыбка, а также на проспекте Дзержинского.

АЗС в селе Цемдолина и на улице Ленина топливо отпускают по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих станций.

19 АЗС временно не отпускают топливо. Чтобы сократить очереди и обеспечить доступ к нему для всех водителей, власти призвали граждан не закупать топливо впрок.

По данным на 8:00 4 июля в Новороссийске топливо отпускали восемь автозаправочных станций.

Дмитрий Холодный