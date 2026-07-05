В Дагестане закрыты мосты в Казбековском и Табасаранском районах

В Дагестане мосты в Казбековском и Табасаранском районах закрыты для движения из-за ремонтных работ. Заблокированных дорог к населенным пунктам в республике сейчас нет, сообщает пресс-служба «Дагестанавтодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Казбековском районе движение по мосту перекрыто на автодороге «Подъезд к селу Ленинаул от автодороги Хасавюрт — Тлох через села Алмак и Калининаул». Причиной ограничения стала просадка пролетного строения из-за излома. Объезд проходит по автодороге «Хасавюрт — Тлох», затем по муниципальной автодороге «Подъезд к селу Калининаул».

В Табасаранском районе на федеральной автодороге «Кавказ» на участке 45+400 км движение закрыто из-за размыва фундамента и обрушением левобережной опоры и пролетного строения моста. В сообщении отмечается, что разрушения произошли в результате ливневых дождей 14–15 июня и критического подъема уровня воды в реке Рубас.

Сейчас ведутся работы по устройству временной переправы с установкой водопропускных труб. Объезд организован по автодороге «Дербент — Хучни — Хив», подъезду от ФАД «Кавказ — Сиртич — Татиль» к селу Цухтыг. Общая протяженность объезда составляет 9,9 км.

По участкам, поврежденным в результате обильных ливней 27–28 марта и 4–5 апреля 2026 года, закрыты с обеспечением объездов девять участков. На всех направлениях ведутся аварийно-восстановительные работы, отмечает «Дагестанавтодор».

Константин Соловьев