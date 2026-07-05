СКР расследует действия ВСУ после атаки БПЛА в Крыму

Следственный комитет России будет расследовать действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Республики Крым и Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По сообщениям органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на севере Крыма один человек погиб, еще двое получили ранения. В Нечаево Корочанского округа Белгородской области пострадал мирный житель»,— указано в публикации. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и причастных, сообщили в СКР.

В ночь на 5 июля средства ПВО уничтожили над Республикой Крым и другими российскими регионами 71 беспилотник.

На севере Крыма в результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил глава республики Сергей Аксенов.