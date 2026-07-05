Бастрыкин потребовал доклад о нападении таксиста на подростка в Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения таксиста на подростка в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В социальных сетях сообщается, что в Казани таксист напал на подростка из-за того, что последний не уступил ему дорогу»,— говорится в сообщении. Следственные органы проводят проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК поручил и.о. руководителя СУ СК по Татарстану Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе проверки.

Анар Зейналов