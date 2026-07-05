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Над Крымом и другими регионами сбили более 70 беспилотников

С 20:00 (МСК) 4 июля до 7:00 5 июля средства ПВО уничтожили над Республикой Крым и другими российскими регионами 71 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Помимо Республики Крым, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, а также над акваторией Черного моря.

На севере Крыма в результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Дмитрий Холодный

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