Над Крымом и другими регионами сбили более 70 беспилотников
С 20:00 (МСК) 4 июля до 7:00 5 июля средства ПВО уничтожили над Республикой Крым и другими российскими регионами 71 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Помимо Республики Крым, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, а также над акваторией Черного моря.
На севере Крыма в результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил глава республики Сергей Аксенов.