На Урале стали чаще выявлять сердечно-сосудистые заболевания

За последние годы в Свердловской области стали чаще выявлять заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, рассказал на пресс-конференции главный внештатный кардиолог областного министерства здравоохранения Александр Быков.

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Наибольший прирост наблюдается в хронических формах ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии (болезнях, которые характеризуются повышением артериального давления), цереброваскулярной болезни (ухудшение кровотока в сосудах головного мозга).

Александр Быков пояснил, что рост выявленных заболеваний связан с профилактическими мероприятиями и «вовлеченности пациентов с ответственным отношением к своему здоровью».

Заболевание можно выявить в любом возрасте во время первичного осмотра в клинике или во время диспансеризации.

Кардиологи стали чаще сталкиваться с сердечно-сосудистыми катастрофами (инфаркт, инсульт) у пациентов в более молодом возрасте. Больше всего риску подвержены подростки. «Скорее всего, это связано с тем, что появилась возможность провести диагностику и оказать помощь большему числу детей»,— считает детский кардиолог детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга Елена Шихова.

Молодые пациенты обращаются за медпомощью с такими заболеваниями, как нарушение сердечного ритма, злокачественные и доброкачественные нарушения, артериальная гипертензия, ожирение.

По словам экспертов, меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — активный образ жизни, сбалансированное питание. Врачи советуют уделять больше внимания прогулкам, езде на велосипеде, плаванию.

Дарья Храмцова