Урожай абрикосов в Дагестане сократился в 2–3 раза из-за ливней

Весенние ливни нанесли серьезный ущерб урожаю абрикосов в Дагестане. Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на республиканский Минсельхозпрод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, общая площадь абрикосовых садов в республике составляет 3,7 тыс. га. Основные объемы плодов традиционно поставляют фермеры Гергебильского, Унцукульского, Гумбетовского, Шамильского и Ботлихского районов. Если прежде эти районы суммарно собирали более 25 тыс. т за сезон, то в текущем году урожайность в горных садах упала в 2–3 раза. В министерстве объяснили это переувлажнением почвы и неблагоприятными погодными условиями в период цветения и завязи плодов.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов отметил, что республика занимает десятую часть общероссийского рынка косточковых культур и остаётся лидером в стране по их выращиванию.

«Площадь садов в регионе превышает 10,5 тыс. га — это более 10% от общероссийского показателя. В текущем году аграрии республики заложили 544 га новых насаждений. К работам приступили 20 хозяйств из восьми муниципальных районов», — цитирует его издание.

Константин Соловьев