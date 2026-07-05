Авария на сетях обесточила центр Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону зафиксировали технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария на сетях привела к отключению электроэнергии на проспектах Буденновском, Ворошиловском, Соколова и Чехова, а также на улицах Варфоломеева, Города Волос, Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской и Текучева.

Сроки восстановления электричества не уточняются, так как компания ждет завершения восстановительных работ смежной сетевой организации.

Сроки восстановления электричества не уточняются, так как компания ждет завершения восстановительных работ смежной сетевой организации.

Константин Соловьев