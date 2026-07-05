Авария на сетях обесточила центр Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону зафиксировали технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Авария на сетях привела к отключению электроэнергии на проспектах Буденновском, Ворошиловском, Соколова и Чехова, а также на улицах Варфоломеева, Города Волос, Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской и Текучева.
Сроки восстановления электричества не уточняются, так как компания ждет завершения восстановительных работ смежной сетевой организации.
Сроки восстановления электричества не уточняются, так как компания ждет завершения восстановительных работ смежной сетевой организации.