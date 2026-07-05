На Дону за сутки ликвидировали 14 пожаров и 15 загораний травы и мусора

В Ростовской области за прошедшие сутки, 4 июля, подразделения МЧС ликвидировали последствия 33 происшествий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В 14 техногенных пожарах, по информации МЧС, один человек погиб, еще одного удалось спасти. Помимо этого, подразделения устранили восемь загораний сухой растительности и семь загораний мусора.

На дорогах региона зафиксировали три дорожно-транспортных происшествия, из которых спасателям удалось извлечь двух человек. Еще одно происшествие случилось на водном объекте.

За сутки МЧС задействовало 260 человек и 65 единиц техники.

Константин Соловьев