Фестиваль джазовой музыки EverJazz прошел в 13-й раз под Екатеринбургом

На базе отдыха «Иволга» под Екатеринбургом прошел XIII музыкальный фестиваль «EverJazz: Лето — Сосны — Джаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Белова Фото: Софья Белова

На двух сценах «Дом» и «Парк» выступило более десяти коллективов, а общее число участников превысило 70 музыкантов. Они исполняли джаз, фанк, соул и блюз.

Свое творчество представили «Кикин Джасс Оркестр», Джей Ди Уолтер (США), Андрей Кондаков (Санкт-Петербург), Nuggers, оркестр духовых и ударных инструментов Уральской специальной музыкальной школы, квинтет Алексея Рябухина и Екатерины Хоменковой (Казахстан-Россия), Квинтет Сондесур (Аргентина-Колумбия-Россия), Вася Беля, Рамблин Хартс (Rambling Hearts) и другие.

Впервые был организован лекторий. В нем Тимофей Чаплюк рассказал о влиянии джаза на современную музыку, Тарас Гусаров о роли саксофона, а Олег Стариков о роли рояля в джазовой и классической музыке.

Музыкальный коллектив из Израиля Айо Трио (Ayo Trio) на творческой встрече исполнил несколько своих композиций, одна из которых была импровизацией. В него входят три друга детства, знакомые со школьных времен: Маю Швиро (виолончель), Амир Бар Акива (ударные), Нив Харнам (фортепиано). Они исполняют музыку на стыке джаза, классики, израильского фольклора и восточных интонаций.

Маю Швиро начала заниматься музыкой в шесть лет с педагогом родом из России, которая стала девушке второй мамой. Она подчеркнула, что многие люди в Израиле обучаются музыке у преподавателей из России, поэтому русская музыкальная школа имеет большое влияние в стране.

Амир Бар Акива начал свой путь в десять лет, а в пятнадцать заинтересовался джазом. Некоторое время он прожил на Манхэттене, где успел поработать с несколькими крупными музыкантами. Нив Харнам увлекся сначала классической музыкой, затем джазом. Он обучался в известном музыкальном колледже в Бостоне, где изучал написание музыки к фильмам.

Семичасовой фестиваль под открытым небом проводит джаз-клуб EverJazz из Екатеринбурга. Ежегодно его посещает более 5 тыс. человек.

Софья Белова