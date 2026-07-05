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В Ставрополе ликвидировали открытое горение 5 тысяч «квадратов» склада

В Ставрополе ликвидировали открытое горение склада на 5 тыс. кв. м. Полная ликвидация огня продолжается, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», возгорание в производственно-складском здании произошло накануне днем, 4 июля. В МЧС сообщили об одном пострадавшем, с места пожара были эвакуированы 150 человек. Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона.

Константин Соловьев

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