В Ставрополе ликвидировали открытое горение 5 тысяч «квадратов» склада

В Ставрополе ликвидировали открытое горение склада на 5 тыс. кв. м. Полная ликвидация огня продолжается, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», возгорание в производственно-складском здании произошло накануне днем, 4 июля. В МЧС сообщили об одном пострадавшем, с места пожара были эвакуированы 150 человек. Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона.

Константин Соловьев