Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону обломки дрона повредили здание общепита

Над Ростовской областью ночью отразили воздушную атаку. Средства ПВО уничтожили ракету и БПЛА в Ростове-на-Дону, а также в Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском сельском и Мясниковском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации властей, в Советском районе Ростова-на-Дону обломки дрона повредили остекление здания заведения общепита. Пострадавших в результате происшествия нет. Возгорание также не было зафиксировано. Информация о последствиях атаки уточняется.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд