В Ростове-на-Дону обломки дрона повредили здание общепита
Над Ростовской областью ночью отразили воздушную атаку. Средства ПВО уничтожили ракету и БПЛА в Ростове-на-Дону, а также в Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском сельском и Мясниковском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации властей, в Советском районе Ростова-на-Дону обломки дрона повредили остекление здания заведения общепита. Пострадавших в результате происшествия нет. Возгорание также не было зафиксировано. Информация о последствиях атаки уточняется.