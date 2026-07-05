Владелец газеты «Аргументы и факты — Урал» выдвинулся в Госдуму

Делегаты XV съезда «Справедливой России» в Москве утвердили владельца издания «Аргументы и факты — Урал» («АиФ-Урал») Дмитрия Бондарева кандидатом в Госдуму РФ по Каменск-Уральскому одномандатному округу (включает в себя Чкаловский район Екатеринбурга и шесть муниципалитетов). Медиаменеджер вошел в число 11 претендентов от Свердловской области, которые рассчитывают представлять интересы справороссов в нижней палате российского парламента по итогам выборов в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бондарев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дмитрий Бондарев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Бондарева и ранее участвовал в выборах от «Справедливой России». В 2011 году он планировал избраться в законодательное собрание Свердловской области по Кировскому округу в Екатеринбурге: медиаменеджер получил поддержку 20 299 голосов человек, однако уступил 21 голос претенденту от «Единой России», президенту супермаркета «Кировский» Игорю Ковпаку (20 320). На выборах в региональный парламент в 2019 году Дмитрий Бондарев набрал в Орджоникидзевском округе 2 058 голосов, его опередили Дмитрий Головин от «Яблока» (2 505), Андрей Пиняжин от КПРФ (3 454) и Владимир Смирнов от «Единой России» (8 515). В 2023 году господин Бондарев планировал представлять интересы жителей Кировского округа в гордуме Екатеринбурга (получил 1 087 голосов на выборах), однако он уступил кандидатам от «Яблока» Алексею Кофману (1 493) и от «Единой России» Владимиру Крицкому (4 338).

Дмитрий Бондарев возглавил региональную редакцию «АиФ-Урал» в 2002 году. По данным сервиса kartoteka.ru, он занимал должность генерального директора издания до 2022 года, позже на соответствующий пост была утверждена Ульяна Аликина. В 2022-м господин Бондарев также был признан Союзом журналистов России «лучшим медиаменеджером года».

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Свердловскую область в Госдуме представляют по одному представителю от коммунистов, справороссов, «Новых людей» и 10 единороссов.

На момент публикации своих кандидатов в Госдуму из парламентских партий, помимо «Справедливой России», выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Новые люди». Всего без сбора подписей своих кандидатов на выборы смогут выдвинуть только 11 партий. Другим организациям предстоит собрать не менее 200 тыс. автографов для регистрации списка кандидатов (не более 7 тыс. на один субъект РФ). Чтобы утвердить политика в качестве претендента по одномандатному округу, в избирком необходимо предоставить 13 566–14 830 подписей.

Василий Алексеев