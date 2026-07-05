Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В результате атаки ВСУ на севере Крыма погиб человек

В результате очередной атаки ВСУ на севере Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам руководителя региона, власти окажут необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав произошедшее тяжелой утратой.

Глава Крыма также призвал жителей сохранять бдительность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд