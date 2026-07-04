Винодельни Ростовской области за год посетили 11 тыс. туристов

В 2025 году винодельни Ростовской области посетили 11 тыс. туристов и экскурсантов. Об этом сообщила директор департамента маркетинга АО «Цимлянские вина» Елена Богаченко на туристическом форуме гостеприимства «Ростов-на-Дону – город со вкусом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Всего в России за этот период объекты винного туризма приняли более 1 млн человек, что на 25% выше уровня 2024 года. По предварительным оценкам, в 2026 году турпоток на винодельни страны составит 1,2 млн человек.

По словам госпожи Богаченко, целевыми аудитории винодельни являются семейные пары, участники групповых экскурсий и корпоративных туров. Чаще всего помимо жителей региона винодельню компании посещают гости из Волгоградской и Московской областей, на третьем месте идут жители Краснодарского края, далее туристы из Ленинградской области и регионов Новороссии.

Всего в 2025 году Ростовскую область посетили 2,8 млн туристов, заявила Елена Богаченко. В январе-мае 2026 года в регионе побывали уже почти 689 тыс. человек.

Кристина Федичкина