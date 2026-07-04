Турпоток в Ростовскую область за пять месяцев года составил 689 тыс. человек

В январе-мае 2026 года Ростовскую область посетили почти 689 тыс. человек. Об этом сообщила директор департамента маркетинга АО «Цимлянские вина» Елена Богаченко на туристическом форуме гостеприимства «Ростов-на-Дону – город со вкусом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Федичкина Фото: Кристина Федичкина

По данным компании, в 2025 году турпоток в Ростовскую область превысил 2,8 млн человек. В частности, винодельни региона в 2025 году посетили 11 тыс. туристов и экскурсантов. «Современный этнотуризм в России перестает восприниматься потребителями как путешествие исключительно ради дегустации вина. Сейчас это комплексная конструкция, вокруг которой собирается огромное множество впечатлений, эмоций и смыслов»,— отметила госпожа Богаченко.

Ранее власти региона сообщали, что по итогам января-июня 2026 года турпоток в Ростовскую область увеличился более чем на 20%. Министр экономического развития региона Павел Павлов сообщал журналистам на пресс-конференции, что туристы чаще стали дольше задерживаться в регионе. Так, в прошлом году, из 7 млн человек, ежегодно проезжающих транзитом через Дон, не менее 1,9 млн хотя бы один раз ночевали здесь. «Средняя продолжительность пребывания таких туристов составляет три-четыре дня»,— сообщал господин Павлов.

Кристина Федичкина