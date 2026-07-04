Главные новости за 4 июля. Кавказ

В северо-западном районе Ставрополя возник крупный пожар на промышленном складе. В результате происшествия пострадал один человек, который был госпитализирован. За несколько часов площадь пожара увеличилась в пять раз: с 1 тыс. кв м до 5 тыс. кв. м. В борьбе с огнем участвовали более 160 человек, 36 единиц спецтехники и вертолет МЧС России.

Самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший 4 июля из Стамбула в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт отправления. Пока в качестве причины указывается возникновение на борту технической неисправности. По данному факту Южная транспортная прокуратура организовала проверку. Затем будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

В Кисловодске под ограничение подачи воды попали около 20 улиц и 14 санаториев. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ на городском коллекторе. Для жителей и организаций организован подвоз воды автоцистернами по заявкам, которые принимаются диспетчерской службой.

В Ессентуках работа фестиваля «Винная рапсодия» была приостановлена после объявления на Ставрополье авиационной опасности. Гастрономический фестиваль проходит в городе-курорте с 3 по 5 июля. Основной площадкой является Театральная площадь Ессентуков. После отмены режима авиационной опасности фестиваль возобновил работу.

С начала 2026 года прокуратура Ставропольского края выявила свыше 250 нарушений в сфере использования государственной и муниципальной собственности. Часто приходится сталкиваться с фактами недоработки со стороны представителей власти. Имущество не вводят в хозяйственный оборот, используют не по назначению или без правоустанавливающих документов. Встречаются случаи неэффективного использования зданий и земельных участков, незаконных сделок с объектами, а также слабого контроля за тем, как распоряжаются госсобственностью.