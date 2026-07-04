Главные новости за 4 июля. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 3 на 4 июля силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Ракеты и беспилотники были уничтожены в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Ростове-на-Дону произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ. В результате, поставки электроэнергии были ограничены для жителей восемнадцати улиц и двенадцати садовых товариществ.

В Верхнедонском районе Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Мера была принята в связи с возникновением опасного метеорологического явления (почвенной засухи) и гибелью сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров.

В Ростовской области перед судом предстанет заведующая ветеринарным участком, которая обвиняется в совершении служебного подлога. По версии следствия, в июне, июле и октябре 2024 года обвиняемая, желая создать видимость надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и получить премию за выполнение плановых показателей, не выезжая на места для проведения вакцинации животных, внесла в официальные акты заведомо ложные сведения.

Члены совета по градостроительству и развитию территорий поддержали предложение по расширению Ростовского государственного музыкального театра. Архитекторы предложили разместить единый функциональный блок над хозяйственным двором, сохранив въезд в существующие гаражи. В проекте также будут предусмотрены административные помещения и репетиционные залы.