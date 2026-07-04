В Екатеринбурге в третий раз прошел сап-фестиваль Е1

В субботу, 4 июля, в центре Екатеринбурга прошел третий ежегодный фестиваль E1 Sup fest, который организовал городской портал Е1. Мероприятие решили посвятить 30-летию редакции. Организаторы рассказали, что всего площадку посетили 14 тыс. человек.

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На берегу и в акватории Городского пруда можно было встретить яркие наряды по мотивам книг, фильмов и сказок. Среди участниц дважды встречался наряд по киновселенной «Аватар». Компанию на воде им составила Царевна лебедь, Алиса из Страны чудес, ведьмы и супергерои. Один из номинантов премии «Лучший костюм» приготовил вместе с супругой не только одежду главного героя, но и полноценную декорацию. Мужчину вдохновила научно-фантастическая книга и снятая по ней экранизация «Проект "Конец света"», главную роль в которой исполнил Райан Гослинг. Пара сделала наряд и собрала фигуру друга-инопланетянина. «На подготовку ушло семь ночей. Днем работали, по ночам делали. Дети смотрели на нас странно. Конструкция сделана из экструдированного пенопласта, сверху шпаклевка, красили вручную»,— пояснил участник фестиваля Александр Артемов.

Гости фестиваля не стали ограничивать себя только уже существующими персонажами. Так, вдохновением для нарядов послужили актуальные в городе события. Участница, которая получила один из призов в номинации «Мисс Sup», перевоплотилась в уральскую грозовую тучу. Главный элемент костюма — головной убор в виде облака с подвесными дождевыми каплями. Еще одна конкурсантка надела баннер «Бак наполовину полон, а не наполовину пуст». Канистра для бензина завершила образ. Пока тысяча людей спускала сапы на воду, на главной сцене фестиваля официально зарегистрировали два брака.

Впервые фестиваль на сап-досках E1 SupFest прошел в Екатеринбурге в 2024 году. Проект объединил спортивный формат, карнавальный заплыв и городской летний праздник. В 2025 году количество заявок от участников превысило 2,5 тыс., из них 1,5 тыс. вышли на воду.

София Паникова