В Ставрополе площадь пожара на складе увеличилась до 5 тысяч «квадратов»

Площадь пожара в производственно-складском здании в Ставрополе увеличилась с 3,5 тыс. кв. м. до 5 тыс. «квадратов», произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщает краевое управление МЧС России.

По данным ведомства, вертолет Ми-8 сбросил на очаг пожара порядка 8 т воды. На месте работают более 160 человек и 36 единиц техники. Борьба с огнем продолжается.

«Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания», – поясняют в МЧС Ставрополья.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», возгорание в производственно-складском здании произошло днем 4 июля. Первоначально площадь пожара охватила 1 тыс. кв. м. Потом стала увеличиваться. Представители МЧС сообщили об одном пострадавшем. С места пожара были эвакуированы 150 человек.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона.

Ефим Мартов