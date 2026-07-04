Главные новости за 4 июля. Кубань, Крым, Адыгея

По данным Гидрометцентра, в выходные дни на участке черноморского побережья от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над акваторией моря.

В ночь на 4 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Всего, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами было сбито 389 беспилотников.

По состоянию на утро 4 июля в Краснодаре работают 47 автозаправочных станций.

Жителя Кубани задержали по подозрению в сборе данных для ракетных ударов ВСУ.

ФСБ сообщила, что ранее задержанный житель Кубани, подозреваемый в сотрудничестве с СБУ, передавал Киеву данные о системах ПВО и нефтехранилищах.

В результате атаки беспилотников в ночь на 4 июля в Крыму погиб один человек, еще двое, включая 10-летнего ребенка, получили ранения.

В Краснодарском крае, по данным на 1 апреля 2026 года, животноводством занимаются 214 юридических лиц. Это на 6% (14 организаций) меньше, чем годом ранее.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рекомендовал жителям республики временно отказаться от использования личного автотранспорта без крайней необходимости на фоне ситуации на топливном рынке.

На АЗС Краснодара определили время, когда заправляется общественный транспорт.

Федеральные власти выделили резервное топливо Краснодарскому краю.