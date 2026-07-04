В городе Шахты ограничили водоснабжение двух поселков и более чем десяти улиц

В Шахтах днем 4 июля было снижено водоснабжение потребителей на части территории города. Это следует из информации, которую министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная разместила в своем канале в МАХ. Она уточнила, что причина ограничения – проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводе на ул. Шоссейная, д.36.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за этого трудности с водоснабжением, в частности, испытывают жители поселков 20 лет РККА и Воровского, переулков Межевой, Новый, Нижний, Алма-Атинский и Автомобильный, улиц Ленина, Пролетарская, Рабоче-Крестьянская, Чухновского, Дзержинского, Коммунальная, Трудовая, Забалочная и прилегающих к ним.

«Ориентировочное время выполнения работ – до 23.00 4 июля. Организован подвоз воды по заявкам», – добавила госпожа Пшеничная.

Ефим Мартов