За полгода запуск нового жилья в Краснодаре вырос более чем на треть

Объем запуска новых жилых проектов в Краснодаре по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По их данным, в январе—июне девелоперы вывели на рынок краевого центра 708 тыс. кв. м жилья против 520 тыс. кв. м годом ранее.

Рост объемов запуска нового строительства зафиксирован в 10 из 17 российских городов-миллионников. Наиболее заметная динамика отмечена в Уфе, где показатель увеличился на 92%, Омске — на 76%, Волгограде — на 65%, Самаре — на 46% и Ростове-на-Дону — на 43%.

Одновременно снижение активности застройщиков наблюдалось в Москве, Тюмени, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Красноярске и Воронеже.

В целом по стране за первые шесть месяцев 2026 года на рынок было выведено 19,4 млн кв. м жилья, что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Вячеслав Рыжков