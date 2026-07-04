Самолет из Стамбула в Минводы вернулся в турецкий аэропорт из-за неисправности

Воздушное судно авиакомпании «Азимут», вылетевшее 4 июля из Стамбула в Минеральные Воды, вернулось в аэропорт отправления. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу Росавиации. По предварительным данным, на борту возникла техническая неисправность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По имеющейся у издания информации, рейс A46074 выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Стамбула в 12:15 по московскому времени и должен был в 14:40 приземлиться в Минводах.

Самолет набрал высоту почти 10 тыс. м над Черным морем. Затем экипаж воздушного судна подал сигнал тревоги и принял решение повернуть обратно. Это следует из данных Flightradar24, на которые «Ъ» также ссылается.

В 15:44 мск лайнер совершил посадку в воздушной гавани Стамбула.

По данному факту Южная транспортная прокуратура организовало проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров. По итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», – говорится в релизе ЮТП.

Ефим Мартов