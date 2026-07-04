В Ростове из-за аварии без света остались 18 улиц и 12 садовых товариществ

В Ростове-на-Дону произошло очередное технологическое нарушение в сети 10 кВ. Об этом сообщило АО «Донэнерго». Уточняется, что авария произошла 4 июля, в 15:28.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новое технарушение привело к частичному отключению в мегаполисе потребителей в границах пер. Сорокина, ул. Шостаковича, ул. Мусогрского, пер. Левитана, пер. Третьякова, пер. Поленова, пер. Крамского, пер. Васнецова, пер. Врубеля, пер. Алабьева, ул. Самшитовая, ул. Липовая, ул. Каштановая, ул. Сиреневая, пер. Рябиновый, пер. Прохладный, пер. Тенистый и пер. Одуванчиковый, а также 12-ти садовых товариществ: «Колос», «Ростсельмашевец», «Виноградарь», «Агропром», «Орбита», «Победа», «Утро», «Зодчий», «Агат», «Гамма-труд», «Космос» и «ЮТМ-1».

В компании напомнили, что ориентировочное время восстановления электроснабжения – в течение трех часов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 4 июля в донской столице из-за значительного увеличения нагрузки на электросистему произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. В результате, без света остались пять улиц и садовое товарищество «Электрик».

Ефим Мартов