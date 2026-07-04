На АЗС Краснодара определили время, когда заправляется общественный транспорт
Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что ситуация с обеспечением топливом находится на особом контроле властей всех уровней. По его словам, в Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в круглосуточном режиме работает специальная группа, занимающаяся координацией поставок и решением возникающих проблем.
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Мэр отметил, что при поддержке федеральных властей регион получил дополнительные резервы топлива, а в ближайшее время ожидаются новые поставки. При этом, по его словам, текущие сложности связаны с нарушением прежних логистических цепочек, что требует оперативной корректировки системы доставки.
В Краснодаре определен приоритетный порядок отпуска топлива для автомобилей экстренных и коммунальных служб, поскольку от их бесперебойной работы зависит функционирование городской инфраструктуры и обеспечение безопасности жителей.
Кроме того, власти определили перечень АЗС и временные интервалы для заправки общественного транспорта. Также прорабатывается возможность увеличения лимитов отпуска топлива, чтобы автобусы могли получать необходимый объем за одну заправку в сутки.
Наумов поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают порядок на автозаправочных станциях, регулируют транспортные потоки и предотвращают конфликтные ситуации. На части АЗС к этой работе также привлечены представители казачества.
По словам главы города, правоохранительные органы занимаются пресечением фактов спекуляции и незаконной перепродажи топлива. Жителей, ставших свидетелями подобных случаев, призвали обращаться в полицию.
Мэр также вновь рекомендовал автомобилистам заправлять транспорт только необходимым объемом топлива, по возможности отказаться от несрочных поездок и соблюдать взаимное уважение.