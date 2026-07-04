К тушению крупного пожара на складе в Ставрополе привлекли вертолет МЧС России

МЧС России наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожара в Ставрополе, охватившего уже 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники», – говорится в сообщении. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система.

О пожаре в производственно-складском здании, охватившем 1 тыс. кв. м, стало известно сегодня, 4 июля, днем из оперативной сводки Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. На место прибыли 34 спасателя и 10 единиц техники.

Позже площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. «квадратов». Представители МЧС сообщили об одном пострадавшем. С места пожара эвакуированы 150 человек.

По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона.

Владимир Андреев