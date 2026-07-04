Установлена предварительная причина крупного пожара на складе в Ставрополе

Предварительная причина возгорания на складе лакокрасочных материалов в северо-западном районе Ставрополя – разгерметизация газового баллона. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, в борьбе с огнем задействованы все экстренные службы краевой столицы, на месте работают пожарные расчеты, спасатели и полиция. Причины пожара выясняют специалисты.

О пожаре в производственно-складском здании, охватившем 1 тыс. кв. м, стало известно сегодня днем из оперативной сводки Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. Также сообщалось, что на месте работают 34 спасателя и 10 единиц техники.

По последним данным ведомства, площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. «квадратов», есть один пострадавший. Возникла угроза распространения огня. С места пожара эвакуировано 150 человек, уточняется в сообщении управления МЧС по Ставрополью.

Ефим Мартов