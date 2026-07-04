В Ставрополе огонь в складском здании охватил 1 тысячу квадратных метров

В Ставрополе возник пожар в производственно-складском здании, расположенном в столице региона на ул. Кулакова. Об этом сообщило краевое управление МЧС России.

По оперативным данным, горение происходит на площади 1 тыс. кв. м. На месте работают более 34 человек и 10 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

По данным «Ъ», пожар случился в северо-западном районе Ставрополя. Склад расположен на территории регпарка «СКИП Мастер», уточнили изданию в региональном оперштабе. Пострадал один человек, который был госпитализирован. Он получил травмы средней степени тяжести, угрозы его жизни нет, добавили в штабе.

Ефим Мартов