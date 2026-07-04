В Ростове поддержали предложение по расширению музыкального театра

Члены совета по градостроительству и развитию территорий поддержали предложение по расширению Ростовского государственного музыкального театра (РГМТ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Градостроительный совет проходил 3 июля под председательством главы региона Юрия Слюсаря. Участники встречи согласились, что в центральной части Ростова-на-Дону, на ул. Большой Садовой, назрела необходимость расширения музтеатра. Архитекторы предложили разместить единый функциональный блок над хозяйственным двором РГМТ, сохранив въезд в существующие гаражи. В проекте также будут предусмотрены административные помещения и репетиционные залы.

«Предлагается изменить регламенты зон охраны, включив в их логику объекты разных эпох, в т. ч. советскую архитектуру. Это позволит театру расшириться и завершить формирование целостного архитектурного ансамбля на Большой Садовой», – говорится в сообщении.

Члены градсовета поддержали это предложение. По мнению экспертов, во-первых, театру действительно необходимы репетиционные площади, а во-вторых, возведенный комплекс сделает музтеатр более масштабным, усилит его как визитную карточку Ростова-на-Дону.

Владимир Андреев