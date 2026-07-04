В Ростовской области за сутки почти 330 спасателей выезжали на места происшествий

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 17 техногенных пожаров и 15 загораний сухой растительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, донские спасатели также участвовали в ликвидации последствий семи ДТП. Кроме того, в эти сутки был и инцидент на воде, в результате которого один человек погиб, а другого удалось спасти.

Всего за последние 24 часа на места происшествий выезжали 328 специалистов и 82 единицы техники, подытожили в пресс-службе.

Ефим Мартов