В Ставропольском крае отменили режим авиационной опасности

На всей территории Ставропольского края объявлена отмена режима авиационной. Об этом говорится в сообщении РСЧС.

Об опасности воздушной атаки службы и власти региона объявили сегодня, 4 июля, в 10:25. После этого, например, в Ессентуках была приостановлена работа гастрономического фестиваля, который в эти дни проходит в городе-курорте. Одно из главных мест события – Театральная площадь.

После отмены режима «Авиационная опасность» глава Ессентуков Владимир Крутников сообщил на своей официальной странице в МАХ о возобновлении работы фестиваля.

Ефим Мартов