В Ессентуках из-за авиационной опасности приостановили работу фестиваля

В Ессентуках приостановлена работа фестиваля «Винная рапсодия». Об этом на глава города-курорта Владимир Крутников сообщил на своей официальной странице в мессенджере МАХ. Градоначальник попросил всех укрыться в помещениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сообщение господина Крутникова появилось после того, как в Ставропольском крае была объявлена авиационная опасность. Власти региона обратились к гражданам с просьбой не допускать паники. «При нахождении в здании укройтесь в заглубленном помещении, ином укрытии без окон с несущими стенами. При нахождении на улице переместитесь в безопасное место (подвал, подземный переход, паркинг), либо найдите углубление для укрытия (канава, траншея, яма). Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных службам», – такие рекомендации указаны в сообщении РСЧС.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на 3-5 июля было запланировано проведение на Театральной площади Ессентуков гастрономического фестиваля «Винная рапсодия». Это дебютное для курорта событие в рамках федерального нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В афише указано, что ежедневно — с 09:00 до 22:00 — жители и гости города могут посещать дегустации, мастер-классы, интерактивные зоны и концертные выступления.

Ефим Мартов