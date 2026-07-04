Большинство АЗС в Сочи работают штатно

Автозаправочные станции в Сочи продолжают работу в штатном режиме в условиях повышенного сезонного спроса, сообщили в пресс-службе администрации города. На территории курорта действует 58 АЗС, из которых четыре находятся на плановом ремонте, а на одной временно отсутствует топливо. Остальные 53 станции осуществляют отпуск горючего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным мэрии, в городе функционируют шесть газовых заправок, восемь станций, реализующих дизельное топливо и газ, а на 39 АЗС доступны основные виды топлива, включая бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизель, а на части объектов — АИ-100.

Согласно уточненной информации, АИ-100 доступен на 30 АЗС, АИ-95 и АИ-92 — на 39, дизельное топливо — на 47 станциях.

Отдельные заправки продолжают работу с ограничениями. В частности, 8 АЗС компаний «Газпромнефть» и «НТК» реализуют дизельное топливо и сжиженный газ на ряде городских улиц и в пригородных населенных пунктах.

Четыре автозаправочные станции сетей «Роснефть» и «Лукойл» временно закрыты в связи с плановым ремонтом и ребрендингом.

На фоне повышенного туристического потока и, как отмечают в администрации, сохраняющегося ажиотажного спроса на топливо, на ряде АЗС введены ограничения на отпуск горючего — от 20 до 60 л на один автомобиль в зависимости от сети. Отпуск топлива в канистры ограничен.

Также в целях обеспечения безопасности персонала и клиентов АЗС временно приостанавливают работу при срабатывании сигналов воздушной тревоги; после отмены сигнала предусмотрена пауза до 15–20 минут перед возобновлением обслуживания.

В администрации Сочи заявили, что топливные запасы в городе достаточны, ситуация находится под контролем, и призвали автомобилистов не создавать ажиотажного спроса и приобретать топливо в пределах текущих потребностей.

Вячеслав Рыжков